۱۵۴ نفر از دانش آموزان دختر بهشهری در قالب کاروان راهیان نور، به مناطق جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه ناحیه بهشهر گفت: امسال ۱۵۴ دانش آموز دختر از شهرستان بهشهر در قالب کاروان راهیان نور، به مدت ۵ روز و با ۴ دستگاه اتوبوس، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشورشدند.
سرهنگ جاسمی افزود: دانش آموزان در این سفر معنوی از مناطق عملیاتی شلمچه، هویزه و اروندکنار بازدید خواهند کرد تا بیشتر با رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان دفاع مقدس آشنا شوند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این اردوها، آشنایی نسل جوان و نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده است.