معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه با اشاره به فرمایشات امامین انقلاب اسلامی درباره شکلگیری تمدن نوین اسلامی در سراسر جهان گفت: امروز شاهد نفوذ اندیشههای اسلام در قلب اروپا و دانشگاههای غربی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسین محبی معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوره توانمندسازی مدیران و مسئولان روابط عمومی و تبلیغات نواحی مقاومت بسیج سپاه انصارالرضا علیهالسلام خراسان جنوبی که در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرمودهاند که ما اکنون در یک پیچ تاریخی سرنوشتساز قرار داریم که سرنوشت چندین قرن بشر را مشخص میکند.
سردار محبی افزود: تا قبل از رنسانس، قدرتها بیشتر منطقهای بود و کمتر بروز و ظهور جهانی داشت، اما از قرن پانزدهم به بعد به واسطه دو اتفاق مهم اوضاع جهان تغییر کرد؛ اول تحول فکری یا همان رنسانس بود که به حاکمیت مطلق کلیسا پایان داد و افکار جدیدی به وجود آورد و دوم اختراع ماشین توسط بشر بود که انقلاب صنعتی را به دنبال داشت و درپی آن برای سرعت در کار، ایجاد قدرت، تأمین نیروی کار و تامین مواد اولیه کارخانهها و تولید بسیاری از کشورها به استعمار گرفته شدند و مستعمره برخی از کشورها شدند و ادامه این امر باعث جنگافروزی در دنیا شد و مجموع این عوامل که از اواخر قرن پانزدهم تا نوزدهم میلادی در جهان رخ داد، باعث قدرت یافتن اروپا شد.
وی ادامه داد: با آغاز جنگ جهانی اول و دوم اروپا قدرت خود را از دست داد و آمریکا با کمترین هزینه صاحب قدرت شد و به عنوان کانون جهان و قدرت بلامنازع در اقتصاد، سیاست، قدرت مطرح شد؛ در مقابل، جمهوریهای مختلف با اتحاد با یکدیگر اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل دادند که درست در مقابل آمریکا قرار گرفت و ایدئولوژی، عملکرد و اندیشه آنها دقیقاً در تضاد با آمریکا بود؛ اما آمریکا به واسطه قدرت و امپراتوری رسانهای خود، آنها را متلاشی و به قدرتهای ضعیف تبدیل کرد.
معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه عنوان کرد: آمریکا امروز ۷۵۰ پایگاه نظامی در بیش از ۸۰ کشور دنیا دارد که همه آنها را اداره میکند؛ درحالیکه روسیه ۲۵ پایگاه و چین فقط یک پایگاه نظامی در جایی غیر از کشور خود دارند.
سردار محبی با تأکید بر اینکه امروز شرایط و اوضاع جهان بسیار تغییر کرده است، گفت: امروز آمریکا با سه قدرت مهم چین بهعنوان قدرت بزرگ اقتصادی، روسیه بهعنوان قدرت بزرگ نظامی و ایران بهعنوان تمدن نوین اسلامی و قدرت بزرگ ایدئولوژیک مواجه و معتقد است که اگر تا پایان سال ۲۰۲۵ نتواند در برابر این سه قدرت حرفی برای گفتن داشته باشد، قدرت آمریکا رو به افول میرود و قدرت جهان از غرب به شرق منتقل خواهد شد.
وی در بخشی دیگر از سخنانش به وظایف و رسالت پاسداران در پاسداری از انقلاب اسلامی اشاره و بیان کرد: ما پاسدار دستاوردهای انقلاب هستیم؛ یعنی باید مانع از دگرگونیهایی شویم که به واسطه تشکیل انقلاب اسلامی در کشور و جهان رخ داده است و رسالت اصلی ما پاسداران آمادهسازی جهان و افکار بشریت برای تشکیل حکومت مهدوی و الهی است.
معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه افزود: بارها امامین انقلاب اسلامی فرمودند که ما به دنبال تشکیل تمدن نوین اسلامی در دنیا هستیم؛ البته این مهم را دشمنان ما به خوبی درک کردند و امروز شاهد نفوذ اندیشههای اسلام در قلب اروپا و دانشگاههای اروپایی و غربی هستیم.
سردار محبی با بیان اینکه اسرائیل ابزار آمریکا و اروپا همراه با آمریکاست، گفت: مشکل آمریکا با موشک و موضوع هستهای ایران نیست، بلکه اینها بهانه است؛ آمریکا به دنبال این است که ایران را تابع خود کند و تحت سیطره خود قرار دهد؛ اما قرآن و اسلام این را نمیپذیرد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی دو مرتبه این موضوع را تذکر دادند که مشکل آنها با اسلام و اندیشه دینی است؛ نه موشک و هستهای ایران و ما باید با اطاعت نکردن از آنها به جنگ با آمریکا برویم و باید در این مسیر به خدا توکل کنیم.
معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرمودند که راه علاج مشکلات کشور و مقابله با دشمنان، «قوی شدن» است.
سردار محبی تصریح کرد: تبیین و ترویج راهبرد قرآن در اطاعت نکردن از دشمن، مقاومت در برابر اندیشه باطل دشمن، ایستادگی در برابر تجاوز دشمن بر عهده مجموعه نمایندگی ولی فقیه در سپاه برای تبیین برای پاسداران، بسیجیان و متولیان امور فرهنگی جامعه است.
وی در بخشی دیگر از سخنانش به موضوع نماز و قرآن اشاره و عنوان کرد: قرآن، نماز و عترت سه موضوع مهم در مجموعه نمایندگی ولی فقیه در سپاه و بسیج است که باید به صورت ویژه به آن پرداخته شود.
معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه ادامه داد: بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، قرآن به ما توان، قدرت و اقتدار میدهد تا بتوانیم در برابر دشمنان بایستیم.
سردار محبی یادآور شد: مقام معظم رهبری فرمودند که «برای اینکه پیشرفت کنید، برنامهریزی کنید و برای برنامهریزی دقیق خوب فکر کنید و برای فکر خوب قرآن بخوانید و با قرآن مأنوس شوید»؛ یعنی قرآن ما را اندیشمند و متفکر میکند و توان برنامهریزی و قدرت همراه با معنویت را به ما میدهد.
وی به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رویآوردن به معونیت و انس با قرآن در مجموعه سپاه اشاره و خاطرنشان کرد: سپهبد شهید سلامی به برنامههای قرآنی و معنوی در سپاه توجه ویژهای داشتند و بهصورت خاص از این برنامهها حمایت میکردند.
معاون فرهنگی تبلیغات سپاه افزود: نماز دومین منبع قدرت انسان است و رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که اگر نماز بهصورت کامل (جسم و روح نماز) خوانده شود، به انسان قدرت فرماندهی، مدیریت و هدایت جامعه و ایستادگی در برابر دشمن را میدهد.
سردار محبی در پایان گفت: اگر امروز رسالت و وظایف خود را در هر سطح و بخشی که هستیم، به درستی انجام دهیم، قطعاً آینده را درست خواهیم ساخت و براساس خواست خود ترسیم خواهیم کرد؛ زیراکه آینده خوب در کسب تجربه از گذشته، و تصمیم و کار درست امروز است.