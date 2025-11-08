به گزارش خبرگزری صدا وسیما شینا انصاری در این دیدار با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته طی یک سال گذشته، گفت: در این مدت، توسعه قابل‌ملاحظه‌ای در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و طرحهای مرتبط با کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای صورت گرفته است. اجرای برنامه کاهش فلرینگ در میادین نفتی و تصویب برنامه مدیریت تغییر اقلیم کشور در هیئت دولت از جمله گام‌های مهم در این مسیر به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر اینکه همه این فعالیت‌ها در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه انجام شده است، افزود جمهوری اسلامی ایران باوجود محدودیت‌های ناشی از تحریم و محرومیت از منابع مالی و فناوری‌های نوین، به تعهدات خود در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی پایبند بوده است.

انصاری همچنین با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: این تجاوز وحشیانه، علاوه بر شهادت شمار زیادی از هم‌میهنان بی‌گناه، آثار و تبعات زیست‌محیطی گسترده‌ای نیز برجای گذاشت.

در ادامه، سایمون استیل دبیر اجرایی کنوانسیون تغییر اقلیم، ضمن ابراز تأثر از این حوادث و قدردانی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، تأکید کرد: دبیرخانه کنوانسیون همواره صدای ایران را در مسیر دستیابی به حقوق مشروع خود در چارچوب امکانات مالی و توافقات بین‌المللی خواهد شنید و از تلاش‌های این کشور در مسیر پایداری اقلیمی حمایت می‌کند.