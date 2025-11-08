به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند، تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان کشورمان به مصاف تیم فیلیپین رفت و این دیدار با نتیجه ۶۰ بر ۱۰ به سود تیم ملی کشورمان به پایان رسید.

شاگردان معینی فردا یکشنبه ۱۸ آبان از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف تیم کامبوج می‌روند.

تیم ملی بانوان با ترکیب رقیه امیری، مهدی روحانی، نجمه صفایی دوست، رقیه صالحی، سمیرا خالقی، زهرا نصری، نادیا بلوچی، مریم عباس فرد، فاطمه مولایی، رقیه قاضیلو، زهرا حبیبی و فاطمه مرادی با سرمربیگری آزاده سادات معینی و مربیگری مهسا همتی و حضور غلامرضا نامی مشاور فنی راهی این مسابقات شده است.