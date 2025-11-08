با حضور ۲۲ نفر از علاقمندان از سراسر استان دوره مربیگری شنا به میزبانی شهر چرام در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مربی شنای فدراسون شنای کشور در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی گفت: در این دوره آموزشی که به مدت ۸ شبانه روز در استخر شهر چرام در حال برگزاری است آموزشهای فنی رشته ورزشی شنا یه شرکت کنندگان ارائه میشود. محسن عبدالی با بیان اینکه ۲۲ نفر از شناگران استان در این دره آموزشی شرکت دارند افزود: در پایان دوره برای کسانی که در آزمونهای عملی و تئوری حد نصاب نمره را کسب کنند مدرک مربیگری درجه ۳ اعطا میشود. عبدالی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون سه دوره آموزشی مربیگری در استخر شنای شهر چرام برگزار شده است، اضافه کرد: مربیان این دوره اموزشی میتوانند بعنوان مربی شنا و در مدارس دوره آموزشی شنا برای دانش آموزان و دیگر اقشار برگزار کنند.