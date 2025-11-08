پخش زنده
امروز: -
با واگذاری بنادر ماهیگیری به بخش خصوصی، دولت گامی مهم در مسیر چابکسازی ساختار اجرایی و تقویت نقشآفرینی جوامع محلی در مدیریت منابع دریایی برداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، از پیشرفت طرح نظارت بر واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری خبر داد و آن را اقدامی مؤثر در مسیر کوچکسازی دولت و افزایش بهرهوری عنوان کرد.
محمد طاهری افزود: طرح نظارت بر واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری که از ابتدای مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده، اکنون در مراحل پایانی برنامه سالانه خود قرار دارد.
وی گفت : در قالب این طرح، بازدیدهای میدانی، نشست های تخصصی و مذاکرات با مدیران بهرهبردار در ۳۴ بندر واقع در استانهای بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گیلان انجام شده و گزارشهای نظارتی استانی تهیه و ارائه شده است.
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران گفت : بنادر باقیمانده شامل یک بندر در مازندران و شش بندر در خوزستان نیز در برنامه آتی گروه نظارتی قرار دارند و واگذاریهای جدید در بیش از ۴۰ بندر ماهیگیری کشور براساس ارزیابی عملکرد مدیران قبلی انجام خواهد شد.
محمد طاهری همچنین افزود: در صورت تحقق اهداف پیشبینی شده، درآمدزایی و صرفهجویی مالی حاصل از این طرح در بازه زمانی یکساله از نیمه دوم ۱۴۰۳ تا نیمه دوم ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان خواهد بود. همچنین بیش از ۳۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز از طریق مشارکت بخش غیردولتی تأمین شده است که این امر گامی مهم در واگذاری امور به مردم و چابکسازی دولت محسوب میشود.