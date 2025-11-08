پخش زنده
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا پایان هفته به موجب پایداری جو در استان، روند افزایش غلظت آلایندهها و غبار صبحگاهی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، همچنان تا اواخر هفته جو پایداری بر روی استان خواهیم داشت که سبب افزایش غلظت آلایندهها و غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد.
وی افزود: در این ایام به جز روز دوشنبه، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت، ابرناکی، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل و مناطق جنوبی و تا حدودی بخشهای مرکزی استان خواهند شد.
سبزه زاری میگوید: تا اواخر هفته تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت.
به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۳۴ و ایذه با دمای ۵.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۳۳.۷ و کمینه دمای ۱۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.