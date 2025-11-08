سخنگوی شورای نگهبان با خبر تایید لایحه حذف چهار صفر از پول ملی گفت: با ابلاغ این قانون، فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، طحان نظیف در نشست خبری هفتگی خود با اعلام این خبر افزود: براین اساس، با ابلاغ این قانون فرایند حذف چهار صفر از پول ملی رسما آغاز خواهد شد. البته این مصوبه به دنبال یک فرآیند فوری و دفعی در این خصوص نیست.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همانطور که در این مصوبه هم آمده، یک دوره گذار چند ساله برای اجرایی شدن این تغییر پیش بینی شده است. دستگاه‌های مسئول مشخصاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تمهیدات اجرای این مصوبه رو فراهم کنند و قاعدتا در طول این مدت هم اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد.

تکمیل می‌شود...