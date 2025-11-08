مدیر آب و فاضلاب فومن از تخصیص ۱۸ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح توسعه و بهبود آب آشامیدنی شهر فومن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نوید نوربخش گفت: ۱۸ میلیارد تومان برای اجرای طرح بهبود کیفیت آب آشامیدنی شهر فومن جذب شد که این اعتبار برای تکمیل و به روز رسانی مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی خلیل سرای فومن هزینه می‌شود.

وی افزود: این طرح که ۷۰ درصد پیشرفت کار دارد، تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

شهر فومن بیش از ۱۸ هزار مشترک آب آشامیدنی در بخش‌های تجاری و مسکونی دارد.