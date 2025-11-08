پخش زنده
پردیس خبرگزاری صداوسیما با حضور قائم مقام اداری مالی رسانه ملی، معاون سیاسی و جمعی از همکاران این معاونت افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم حسن عابدینی معاون سیاسی رسانه ملی، از آغاز آوار برداری و بازسازی ساختمان شیشهای خبر داد و افزود: قرار است پس از پایان بازسازی، همکاران معاونت سیاسی و خبرگزاری برای ادامه خدمت در طبقه اول ساختمان شیشهای مستقر شوند.
وی در ادامه از ساخت یک پردیس جدید در آینده نزدیک خبرداد.
همچنین در این مراسم از ایثارگران و جانبازان معاونت سیاسی در جنگ ۱۲ روزه تجلیل و احکام تبدیل وضعیت ۱۶۳ نفر از کارکنان معاونت سیاسی اعطا شد.