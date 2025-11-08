

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در حاشیه نشست‌های اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۰) در شهر بِلم برزیل، با آنا ماریا روسباخ، دبیر اجرایی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat)، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

انصاری در این دیدار با اشاره به اهمیت افزایش پایداری و تاب‌آوری شهر‌ها در برابر تغییرات اقلیمی، به‌ویژه در زمینه افزایش دما و کاهش منابع آب، گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود چالش‌های اقلیمی و اقتصادی، در تلاش است با استفاده از ظرفیت‌های علمی، منطقه‌ای و بین‌المللی، مسیر توسعه شهری پایدار را تقویت کند.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع شهری برای کاهش آثار تغییرات اقلیمی و افزایش کیفیت زیست شهری تأکید کرد.

در ادامه، آنا ماریا روسباخ ضمن قدردانی از فعالیت‌های دفتر UN-Habitat در تهران، بر گسترش همکاری‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و این نهاد بین‌المللی در زمینه‌های مدیریت شهری، کاهش مخاطرات اقلیمی و ارتقای کیفیت زندگی شهری تأکید کرد.