معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در نیمه نخست امسال هزار و ۹۰۰ واحد متخلف تهیه و توزیع مواد غذایی در استان خوزستان مهر و موم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: در راستای تعهد معاونت بهداشت برای جلوگیری از ورود موادغذایی ناسالم و ترویج فرهنگ مصرف غذای سالم، با تشدید نظارت‌های بهداشتی، بیش از هزار و ۹۰۰ واحد متخلف تهیه و توزیع غیربهداشتی مواد غذایی در استان مهر و موم شدند.

وی افزود: در راستای حفظ سلامت عمومی و ایمنی غذایی مردم، فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه کنترل مواد غذایی طی نیمه نخست امسال انجام شده است که نتایج آن در نشست بررسی عملکرد حوزه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت استان مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت.

دکتر شریفی با اشاره به سه محور اصلی این فعالیت‌ها، بیان داشت: در بحث نظارت فشرده و پوشش ۱۰۰ درصدی، در شش ماهه نخست امسال بیش از ۱۰۰ هزار بازدید بهداشتی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی انجام شده است. این بازدیدها، صدور ۱۴ هزار و ۵۰۰ اخطار بهداشتی به واحد‌های صنفی متخلف را در پی داشته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز درباره فعالیت‌های بهداشت محیط و حرفه‌ای با محوریت کنترل کیفی مبتنی بر شواهد نیز اظهار داشت: ارزیابی دقیق نحوه نگهداری و عرضه مواد غذایی، شرایط بهداشتی نیرو‌های فعال در این حوزه و بررسی تاریخ مصرف و وضعیت بسته‌بندی‌ها از اقدامات کلیدی در این زمینه بوده است. در این راستا، بیش از ۳۹۰۰ نمونه‌برداری میکروبی و شیمیایی از مواد غذایی پرمصرف مانند نان، لبنیات، فرآورده‌های پروتئینی، آبمیوه و بستنی انجام شد و با مشاهده هرگونه ناهنجاری، بلافاصله اقدامات اصلاحی از جمله مشاوره، آموزش و بازرسی‌های پیگیر صورت گرفت.

دکتر شریفی تصریح کرد: سومین محور این فعالیت‌ها، معدوم‌سازی مواد غذایی ناسالم تعیین شده است که با هدف پیشگیری از بروز بیماری‌های ناشی از مصرف مواد غذایی فاسد یا ناسالم، در شش ماهه نخست امسال ۱۵۶ هزار کیلوگرم (معادل ۱۵۶ تن) از این اقلام پیش از عرضه در سطح فروش، شناسایی و معدوم شدند. این اقدام، نقش مهمی در کاهش خطر بیماری‌های گوارشی و غذایی در جامعه ایفا کرده است.

رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان گفت: همکاری عموم مردم و نهاد‌های نظارتی، کلید موفقیت در تضمین سلامت غذایی است و ما در حوزه بهداشت تلاش می‌کنیم با رویکردی پیشگیرانه و آموزش‌محور، فضای بهداشتی را تقویت کنیم و همچنین اعتماد عمومی به سلامت مواد غذایی را افزایش دهیم.