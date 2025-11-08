مادر شهید هوشنگ صفایی هفشجانی آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: حاجیه خانم دختربس کریمی طاقانکی مادر شهیدهوشنگ صفایی هفشجانی دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزند شهیدش نائل شد.

خسروی افزود: شهید هوشنگ صفایی در یکم فروردین ماه ۱۳۴۶ بود که به عنوان پاسدار وظیفه در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۴۶ در منطقه عملیاتی ماووت (سلیمانیه عراق) بر اثر اصابت ترکش به سر به فیض شهادت نائل شد و در گلستان شهدای شهر اصفهان به خاک سپرده شد.