به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ موسی بهاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه با کالای قاچاق کالا مامورین دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر بوکان _ میاندوآب به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف نمودند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی موصوف تعداد ۱۹ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال فاقد پروانه گمرکی و مجوز حمل کشف که ارزش ریالی آن توسط کارشناسان ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی بوکان گفت: در این راستا یک نفر دستگیر و یک دستگاه وانت نیسان توقیف و پرونده به مرجع قضایی ارسال گردید.