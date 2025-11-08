به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ثبت‌سفارش چای از امروز شنبه ۱۷ آبان‌ آغاز شده است.

بر اساس این اطلاعیه، مراحل ثبت‌سفارش به‌صورت سیستمی انجام می‌شود و اعتبار هر ثبت‌سفارش ۶ ماه تعیین شده است. همچنین سقف مجاز برای واردات چای در این دوره، ۱۵ هزار تُن اعلام شده است.

متقاضیان و بازرگانان می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، از طریق سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی، مجوز واردات دریافت کنند.