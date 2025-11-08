\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u062e\u0646\u06a9\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647\u200c \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0631\u0648\u0646\u0642 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u062c\u0627\u062f\u0647\u200c \u0642\u062f\u06cc\u0645\u06cc \u0686\u0627\u0644\u0648\u0633 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u0642\u0635\u062f\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n