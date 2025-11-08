شهردار منطقه ۱۱ تهران از پیگیری جدی برای ایمن‌سازی مراکز تجاری ناایمن خبر داد و گفت: رفع نواقص ایمنی آلومینیوم و شانزلیزه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ به طور کامل انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی قمی با اشاره به لزوم ایمن‌سازی مراکز تجاری شهر تهران گفت: یکی از اولویت‌های ما در شهر تهران ایمن‌سازی مراکز تجاری و خرید است. در منطقه ۱۱ چند مرکز خرید ناایمن وجود دارد که طی سال‌های گذشته چندین بار به‌ صورت مکتوب و شفاهی به آن‌ها اخطار داده‌ایم. امسال هم به‌ شدت پیگیر هستیم تا بحث ناایمنی این مراکز رفع شود.

وی افزود: مراکز خرید آلومینیوم و شانزلیزه در خیابان جمهوری به دستور دادستان و مقامات قضایی به‌صورت موقت مهر و موم شدند. مالکان باید هرچه سریع‌تر همکاری کنند تا ناایمنی این ساختمان‌ها برطرف شود. تاکنون بیش از ۷۰ درصد ناایمنی در مجتمع آلومینیوم و حدود ۶۰ درصد ناایمنی در مجتمع شانزلیزه رفع شده است.

قمی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مالکان این دو مرکز خرید گفت: طبق نامه رسمی، مجتمع آلومینیوم تا اول اسفند امسال و مجتمع شانزلیزه تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به‌ صورت کامل ایمن خواهند شد. این زمان‌بندی در اختیار دادستانی و آتش‌نشانی قرار گرفته است.

شهردار منطقه ۱۱ تهران تأکید کرد: اخطارهای مکتوب را به منازل شخصی و مراکز خرید ارسال می‌کنیم، اما وظیفه ما این است که ناایمنی مراکز خرید را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم. هیچ تعارفی در این خصوص نداریم چراکه جان شهروندان و کسبه برایمان مهم است.

وی درباره وضع مرکز تجاری علاءالدین گفت: برای این مرکز تجاری تا امروز ۷ جلسه برگزار شده و مالکان قول یک‌ ماهه داده‌اند. همچنین ۱۰ روز به آن‌ها مهلت داده‌ایم تا با همکاران ما در آتش‌نشانی ساختمان را بررسی و زمان دقیق رفع ناایمنی را اعلام کنند.