به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول انجمن سینمای جوانان ایران در مشهد گفت: فیلم کوتاه «آ.دم» به تهیه‌ کنندگی و کارگردانی بهجت داودی و با همکاری انجمن سینمای جوان گناباد به جشنواره فیلم مصری آمریکایی ( Egyptian American Film Festival ) در کشور آمریکا راه یافت.

سید محمد مداح حسینی افزود: جشنواره فیلم مصری -آمریکایی از ۳۱ اکتبر تا ۳ نوامبر ۲۰۲۵ در شهر نیویورک آمریکا در حال برگزاری است. این جشنواره جایی است که روایت‌ های انسانی در بستر فرهنگ‌ های متقاطع شنیده می شوند.

وی با بیان این که این فیلم «آ. دم» از تولیدات دفتر گناباد انجمن سینمای جوانان ایران است، ادامه داد: این فیلم با نگاهی متفاوت به مفهوم هویت و زیستن اکنون در کنار آثار مستقل جهانی به نمایش گذاشته می‌ شود.

مسئول انجمن سینمای جوانان ایران در مشهد با بیان اینکه نویسنده این فیلم امیر اطهر سهیلی است، گفت: مریم انصاری و امیرحسین حبیبی به عنوان بازیگر در این فیلم ایفای نقش کردند.

مداح حسینی افزود: «علی اکبر اسماعیلی» به عنوان مدیر فیلم‌ برداری، «نرگس نیک پور» طراح لباس و گریم، «علیرضا احمدی» تدوین، «عفت عجم» منشی صحنه، «اعظم شاهدوست» و «عباس حیدری» صدابرداران و «استاد محمد برادران» به عنوان مشاور طرح از دیگر عوامل این فیلم کوتاه هستند.