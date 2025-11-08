رزمایش مقابله با حملات تروریستی و پیشگیری از اقدامات خرابکارانه و آتش سوزی در مخزن انبار ناحیه نفت شهرستان سراب اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این تمرین آمادگی، با هدف افزایش مهارت نیرو‌های انتظامی، امدادی و خدماتی شهرستان سراب در شرایط بحران و اضطراری و همچنین ارزیابی و بالابردن سرعت عمل و توان نیرو‌های عملیاتی برگزار شد.

در این رزمایش، تروریست فرضی به دست نیرو‌های حفاظتی و انتظامی دستگیر و عملیات اطفای حریق با موفقیت انجام شد. این رزمایش با مشارکت نیرو‌های انتظامی، هلال احمر، فوریت‌های پزشکی، آتش نشانی و کارکنان شرکت نفت برگزار شد.