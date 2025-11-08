در پی توسعه سامانه نوسازی ناوگان و به‌منظور افزایش شفافیت و نظارت بر فرآیند عرضه گواهی‌های اسقاط، ستاد نوسازی ناوگان از توقف موقت عرضه نقدی گواهی اسقاط در این سامانه خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نقل از ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای توسعه سامانه نوسازی ناوگان و برای نظارت دقیق‌تر بر فرآیند عرضه گواهی‌های اسقاط، امکان عرضه نقدی گواهی اسقاط در سامانه نوسازی و مکانیزم عرضه و تقاضا به‌صورت موقت غیرفعال خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، بیش از ۱۰۰ هزار گواهی اسقاط در صف عرضه نقدی سامانه نوسازی ناوگان قرار دارد.

ستاد نوسازی ناوگان تأکید کرد: اطلاع‌رسانی در خصوص زمان ازسرگیری عرضه نقدی و نحوه اجرای آن، متقابلاً از طریق درگاه رسمی سامانه نوسازی ناوگان به نشانی nnhk.ir انجام خواهد شد.