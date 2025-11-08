پخش زنده
امروز: -
معاون بازرگانی و بهرهبرداری راهآهن گفت: بارورود نخستین قطار از روسیه به بندر خشک ریلی تهران بهصورت میانگین هر ۱۰ روز یک قطار کانتینری ترانزیتی از روسیه وارد کشور میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرتضی جعفری در حاشیه مراسم ورود نخستین قطار از روسیه به بندر خشک ریلی تهران، افزود: این قطار شامل ۶۰ کانتینر است که هر کانتینر حدود ۲۵ تن وزن دارد.
وی افزود: برنامهریزی کردهایم تا حجم قطارهایی را که به سمت داخل کشور حرکت میکنند، چه در قالب ترانزیت و چه واردات، افزایش دهیم. این نخستین قطاری است که از روسیه وارد کشور شده و محموله آن کاغذ است.
جعفری گفت: محموله این قطارکه از مسکو روسیه حرکت کرده و پس از طی مسیر ۱۰ روزه وارد کشور شده است در این بندر خشک، تخلیه و سپس به سمت کشور عراق بارگیری میشود.
معاون بازرگانی و بهرهبرداری راهآهن تصریح کرد: قصد داریم مراکز بنادر خشک را در کشور توسعه دهیم، چراکه این مراکز از یکسو موجب کاهش حجم بارهای متوقفشده در بنادر کشور میشوند و از سوی دیگر در نزدیکی شهرهای محل مصرف مستقر خواهند شد تا از طریق ریل، بارها بهصورت مستقیم و منظم به این مناطق ارسال شوند.
وی افزود: کشورهایی که در حوزه حملونقل ریلی با آنها همکاری داریم شامل کشورهای عضو CIS، روسیه، ترکیه، افغانستان و پاکستان هستند که بسته به نوع بار، برخی از محصولات از ایران به این کشورها صادر میشود و برخی نیز بهعنوان واردات یا ترانزیت از مسیر ایران عبور میکنند.