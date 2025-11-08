



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرتضی جعفری در حاشیه مراسم ورود نخستین قطار از روسیه به بندر خشک ریلی تهران، افزود: این قطار شامل ۶۰ کانتینر است که هر کانتینر حدود ۲۵ تن وزن دارد.



وی افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا حجم قطارهایی را که به سمت داخل کشور حرکت می‌کنند، چه در قالب ترانزیت و چه واردات، افزایش دهیم. این نخستین قطاری است که از روسیه وارد کشور شده و محموله آن کاغذ است.



جعفری گفت: محموله این قطارکه از مسکو روسیه حرکت کرده و پس از طی مسیر ۱۰ روزه وارد کشور شده است در این بندر خشک، تخلیه و سپس به سمت کشور عراق بارگیری می‌شود.



معاون بازرگانی و بهره‌برداری راه‌آهن تصریح کرد: قصد داریم مراکز بنادر خشک را در کشور توسعه دهیم، چراکه این مراکز از یک‌سو موجب کاهش حجم بارهای متوقف‌شده در بنادر کشور می‌شوند و از سوی دیگر در نزدیکی شهرهای محل مصرف مستقر خواهند شد تا از طریق ریل، بارها به‌صورت مستقیم و منظم به این مناطق ارسال شوند.



وی افزود: کشورهایی که در حوزه حمل‌ونقل ریلی با آن‌ها همکاری داریم شامل کشورهای عضو CIS، روسیه، ترکیه، افغانستان و پاکستان هستند که بسته به نوع بار، برخی از محصولات از ایران به این کشورها صادر می‌شود و برخی نیز به‌عنوان واردات یا ترانزیت از مسیر ایران عبور می‌کنند.