به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی در جریان بازدید از منطقه حفاظت‌شده شالو و منگشت ضمن دیدار با محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده، بر اهمیت صیانت از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی این منطقه تأکید کرد.

وی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: منطقه شالو و منگشت از تنوع بالای گیاهی و جانوری برخوردار است و پوشش گیاهی آن ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی دارد که باید با برنامه‌ریزی علمی و مشارکت جوامع محلی از آن حفاظت شود.

اشرفی ضمن قدردانی از زحمات محیط‌بانان و نیرو‌های خدوم یگان حفاظت، تصریح کرد: بررسی ظرفیت‌های قابل الحاق به محدوده‌های حفاظت‌شده در این منطقه دستور کار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان ادامه داد: این منطقه به واسطه موقعیت جغرافیایی خاص و زیستگاه‌های ارزشمند خود، همواره مورد توجه علاقه‌مندان به طبیعت و درخواست مردم محلی برای توسعه محدوده‌های حفاظتی بوده است که پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی‌های میدانی، پیشنهاد‌های مربوط به گسترش مناطق حفاظت‌شده به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه خواهد شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان، گفت: حفاظت از این سرمایه‌های طبیعی امانتی ملی است که تنها با همدلی مردم، دستگاه‌های اجرایی و جوامع بومی می‌توان در نگهداری آن موفق بود.