به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان بوکان گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر بوکان - میاندوآب به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ موسی بهاری افزود: در بازرسی از این خودرو تعداد ۱۹ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال بدون پروانه گمرکی و مجوز حمل کشف و ضبط شد.

سرهنگ موسی بهاری، با بیان اینکه طبق برآورد کارشناسان ارزش ریالی این دستگاه‌ها ۹ میلیارد ریال برآورد شده است، اضافه کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و یک دستگاه وانت نیسان توقیف شد.