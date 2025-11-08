پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران از آغاز طرح ملّی جایگزینی بخاریهای راندمان بالا با نصب ۱۰ هزار دستگاه بخاری در استان زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولی الله دینی در سفر استانی خود با حضور در جلسه آغاز فرآیند نصب بخاریهای راندمان بالا در زنجان گفت: در راستای اجرای مصوبه شورای اقتصاد و با هدف بهینهسازی مصرف گاز در کشور، طرح تعویض ۴.۱ میلیون بخاری در کشور در دستور کار قرار گرفته است که سهم استان زنجان در فاز نخست؛ جایگزینی ۱۰ هزار بخاری راندمان بالا به جای بخاریهای کمبازده تا پایان امسال است.
وی در تشریح طرح ملّی جایگزینی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بخاری قدیمی با هدف ارتقای ایمنی، کاهش مصرف گاز و بهینهسازی الگوی مصرف در بخش خانگی اعلام کرد: با اجرای کامل این طرح، سالانه حدود دو میلیارد مترمکعب در مصرف گاز کشور صرفهجویی میشود؛ اقدامی که در کنار کاهش هزینه خانوارها، نقش مهمی در پایداری شبکه گازرسانی و حفظ منابع ملّی ایفا میکند.
استانهای اولویتدار و سهم زنجان
مدیر عامل شرکت بازرگانی گاز ایران با بیان اینکه در کشور بیش از ۲۲ میلیون بخاری نصبشده وجود دارد و بخاریهای قدیمی با راندمان پایین، مصرف گاز را بهشدت افزایش دادهاند؛ تصریح کرد: استانهای سردسیر مانند خراسانها، آذربایجانها، اردبیل، زنجان، گیلان و قزوین در اولویت اجرای طرح قرار دارند و سهم اولیه استان زنجان ۱۰ هزار دستگاه بخاری تعیین شده است.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی بخاریهای راندمان بالا افزود: این بخاریها با گرید انرژی A و راندمان ۸۵ درصد طراحی شده و علاوه بر کاهش قابلتوجه انتشار گاز منوکسید کربن، از ایمنی بسیار بالایی برخوردار هستند.
دینی با بیان اینکه هر دستگاه بخاریِ راندمان بالا بهطور میانگین سالانه حدود ۴۶۶ مترمکعب صرفهجویی در مصرف گاز طبیعی به همراه دارد؛ صرفهجویی چشمگیری که در مقیاس ملی، نقش مهمی در مدیریت بهینه انرژی ایفا میکند؛ اعلام کرد: گاز صرفهجوییشده در بخش خانگی میتواند در بخشهای مولد مانند صنعت مورد استفاده قرار گیرد و موجب ایجاد ارزش افزوده برای کشور شود.
مدیر عامل شرکت بازرگانی گاز ایران با بیان اینکه اقدامات اجرایی این طرح از ماههای گذشته آغاز شده است، افزود: در مرحله نخست، مراکز آموزشی، اداری، نظامی و همچنین خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت قرار دارند.
ویژگیهای فنی بخاریهای جدید
مدیر تامین کالا و تجهیزات عمده شرکت بازرگانی گاز ایران نیز با بیان اینکه بخاریهای راندمان بالا که در طرح ملی تعویض وسایل گازسوز نصب میشوند، علاوه بر کاهش هدر رفت گاز، از نظر ایمنی نیز در سطحی فراتر از بخاریهای معمولی قرار دارند؛ گفت: این بخاریها با بهرهگیری از محفظه احتراق بسته، خطر نشتی و انتشار گاز مونوکسیدکربن را به صفر رساندهاند.
علی نسب افزود: بخاریهای جدید که با عنوان بدنهسرد شناخته میشوند، به دلیل وجود سیستم فن و تهویه استاندارد، گرما را بهصورت یکنواخت در محیط پخش کرده و در عین حال، سطح خارجی دستگاه حرارت بالایی ندارد؛ بهطوری که در تماس اتفاقی، حتی برای کودکان، خطر سوختگی وجود ندارد.
وی اعلام کرد: با جایگزینی بخاریهای رده A انرژی با راندمان بالای ۸۵ درصد بهجای بخاریهای قدیمی که عمدتاً دارای ردههای انرژی D و پایینتر هستند، صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف گاز طبیعی حاصل خواهد شد.
ظرفیت افزایش جایگزینی و روند پیشرفت طرح
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان نیز در ادامه با بیان اینکه بر اساس سهمیه اولیه اختصاصیافته، اطلاعات و آدرس هفتهزار خانوار واجد شرایط گردآوری و برای اجرا به شرکت بازرگانی گاز ایران ارسال شده است افزود:با توجه به اولویتهای ابلاغی و مناطق هدف این طرح، ظرفیت جایگزینی بخاریها در استان زنجان با توجه به روند پیشرفت اجرای طرح، تا ۱۰ هزار دستگاه برای سال ۱۴۰۴ قابل افزایش است.
صابریفر با اشاره به اهمیت اجرای دقیق طرحهای بهینهسازی گفت: شرکتهای استانی نقش مهمی در شناسایی دقیق مشترکان و اجرای میدانی دارند و شرکت بازرگانی نیز تلاش میکند موانع تأمین تجهیزات را برطرف کند تا روند نصب بخاریهای جدید بدون وقفه ادامه یابد.
وی درباره نحوه اجرای طرح گفت: در این طرح، بخاریهای قدیمی جمعآوری و بخاریهای جدید بهصورت رایگان جایگزین میشود و هزینه اجرای طرح توسط شرکت ملی گاز ایران تأمین شده و مردم هیچ مبلغی پرداخت نمیکنند.
وی در پایان تأکید کرد: طرح جایگزینی بخاریهای کمبازده با بخاریهای راندمان بالا، ضمن کاهش هدررفت انرژی، زمینه را برای استفاده بهینه از گاز در بخشهای مولد جامعه فراهم کرده و در نهایت، بستر توسعه پایدار کشور را فراهم میکند.