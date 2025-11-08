

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش بانوان سارا بهمن‌یار، آتوسا گلشادنژاد و فاطمه صادقی (کاتای انفرادی) در رقابت‌ها حضور خواهند داشت و در بخش مردان، علی مسکینی، مرتضی نعمتی و صالح اباذری به‌عنوان نمایندگان ایران به میدان می‌روند.

هدایت تیم بانوان را پگاه زنگنه (سرمربی تیم کومیته بانوان) و فاطمه بغلانی‌پور (سرمربی کاتا) برعهده دارند و سجاد گنج‌زاده نیز در بخش مردان به‌عنوان مربی حضور دارد.

همچنین دکتر مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته، در این اعزام ملی‌پوشان را همراهی می‌کند.

مسابقات کاراته ۲۰ و ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد که براساس برنامه مبارزات فاطمه صادقی در کاتای انفرادی، سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم و علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم در روز نخست و مسابقات آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم، مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم در روز دوم برگزار می‌شود.