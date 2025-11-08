پخش زنده
تیم ملی کاراته ایران با ترکیب ۶ بازیکن در دو بخش مردان و بانوان امروز عازم ریاض محل برگزاری بازیهای کشورهای اسلامی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش بانوان سارا بهمنیار، آتوسا گلشادنژاد و فاطمه صادقی (کاتای انفرادی) در رقابتها حضور خواهند داشت و در بخش مردان، علی مسکینی، مرتضی نعمتی و صالح اباذری بهعنوان نمایندگان ایران به میدان میروند.
هدایت تیم بانوان را پگاه زنگنه (سرمربی تیم کومیته بانوان) و فاطمه بغلانیپور (سرمربی کاتا) برعهده دارند و سجاد گنجزاده نیز در بخش مردان بهعنوان مربی حضور دارد.
همچنین دکتر مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته، در این اعزام ملیپوشان را همراهی میکند.
مسابقات کاراته ۲۰ و ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد که براساس برنامه مبارزات فاطمه صادقی در کاتای انفرادی، سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم و علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم در روز نخست و مسابقات آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم، مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم در روز دوم برگزار میشود.