رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بجنورد گفت: امسال ۱۸ مورد گزارش آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی شهرستان ثبت و مهار شده که مجموع مساحت آن به ۸۶ هکتار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی قدیمی گفت: برخی از عرصه‌های طبیعی شهرستان در مناطق بحرانی به لحاظ آتش‌سوزی قرار دارد که نیاز است توجه ویژه نسبت به اقدامات پیشگیرانه این حوادث در این مناطق داشته باشیم

وی افزود: با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، برخورد با متخلفان به‌صورت قاطع در دستور کار قرار دارد و اجازه نخواهیم داد هیچ زمین‌خواری از چشم قانون پنهان بماند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله آتش‌سوزی یا تصرف اراضی ملی، از طریق سامانه‌های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ موضوع را گزارش کنند تا از تخریب منابع طبیعی و سو استفاده سودجویان جلوگیری شود.