معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول از کشف و معدوم سازی ۶.۵ تُن مواد غذایی غیرمجاز از یک واحد تولیدی صنایع غذایی در حاشیه این شهرشتان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داود سلمان پور گفت: طی بازرسی کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی این معاونت از یک واحد تولیدی صنایع غذایی غیرمجاز در حاشیه دزفول شناسایی و پس از پلمپ، ۶ و نیم تُن موادغذایی محصولات جمع آوری و از دسترس مصرف کنندگان خارج شد.

وی بیان داشت: این اقدام قانونی با دستور مقام قضایی و حضور نماینده حقوقی دانشگاه علوم پزشکی دزفول صورت گرفت.

سلمان پور به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مشکل در محصولات شرکت‌های تولیدی غذایی و آشامیدنی در سطح شهرستان و یا استان‌های دیگر که سلامت جامعه را تهدید می‌کند را به مدیریت غذایی معاونت غذا و دارو واقع بلوار پیام آوران روبه روی مجتمع تفریحی تجاری مادر اطلاع‌رسانی کنند.