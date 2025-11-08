به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم رنگ فیروزه شیراز در مرحله نیمه‌نهایی دوازدهمین دوره لیگ ووشو جوانان پسر برابر تلاش بندرعباس با نتیجه ۵ بر ۸ شکست خورد، اما در دیدار رده‌بندی توانست با پیروزی ۱۰ بر ۳ مقابل هیأت ووشو بندر ماهشهر جایگاه سوم را از آن خود کند.

در فینال این رقابت‌ها، تیم مقاومت تهران با نتیجه ۷ بر ۶ برابر تلاش بندرعباس پیروز شد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم تلاش بندرعباس نیز به مقام دوم رسید.

دوازدهمین دوره لیگ ووشو جوانان پسر در اسلام‌شهر تهران برگزار شد.