بیش از ۶۰ روز است که ناوهای جنگی آمریکا، آبهای آرام کارائیب را به صحنه نمایش قدرت تبدیل کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، حاصل این حضور نظامی که با شعار مقابله با قاچاق مواد مخدر همراه بود، تا امروز نه کشفیات بزرگ مواد مخدر، بلکه ۱۶ عملیات نظامی، ۶۶ کشته و غرق شدن ۱۶ قایق بوده است.
رئیس جمهور ونزوئلا، این عملیات را نمایش دروغین و بهانهای برای دستاندازی به حاکمیت و ثروتهای نفتی ونزوئلا میخواند.
نیکلاس مادرو این روایتسازی را دروغین میخواند و گفت: ۹۴ درصد مردم ما مخالف تهدید نظامی آمریکا هستند و این عملیات دروغین جنگ روانی برای حمله به حاکمیت ملی ما است و هدفشان تغییر رژیم و سرقت نفتی ونزوئلا است.
رئیس جمهور ونزوئلا، گفت: قربانیان اصلی این سیاستهای جاهطلبانه، ماهیگیران محلی هستند، مردمی که دریا تمام زندگیشان بود و حالا امنیتشان در موجهای همان دریا غرق شده است.