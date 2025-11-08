پخش زنده
امروز: -
اداره کل راهداری لرستان اعلام کرد:پل برناباد در محور شهرک المهدی شهرستان ازنا از امروز تا اطلاع ثانوی مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان اعلام کرد:
پل برناباد در محور شهرک المهدی به سمت الیگودرز در شهرستان ازنا، بهعلت اجرای عملیات راهداری و تکمیل زیرگذر، از امروز شنبه ۱۷ آبانماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و تردد وسایل نقلیه در این محدوده با محدودیت همراه است.
مسیر جایگزین برای عبور و مرور، مسیر انحرافی مجاور پل برناباد تعیین شده و آماده استفاده ی رانندگان است .
به همه ی رانندگان که قصد عبور از این محور را دارند، توصیه میشود با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه از مسیر جایگزین تردد کنند.