به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان اعلام کرد:

پل برناباد در محور شهرک المهدی به سمت الیگودرز در شهرستان ازنا، به‌علت اجرای عملیات راهداری و تکمیل زیرگذر، از امروز شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و تردد وسایل نقلیه در این محدوده با محدودیت همراه است.

مسیر جایگزین برای عبور و مرور، مسیر انحرافی مجاور پل برناباد تعیین شده و آماده استفاده ی رانندگان است .

به همه ی رانندگان که قصد عبور از این محور را دارند، توصیه می‌شود با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه از مسیر جایگزین تردد کنند.