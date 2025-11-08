با آموزش‌های مستمر، همکاری مراکز بهداشت و پیگیری مدیران مدارس، روند کنترل شپش سر در مدارس به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است.

رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش استان یزد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد از کاهش حدود ۵۰ درصدی آلودگی شپش در مدارس استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با آموزش‌های مستمر، همکاری مراکز بهداشت و پیگیری مدیران مدارس، روند کنترل این آلودگی به شکل قابل‌توجهی بهبود یافته است و جای نگرانی جدی برای خانواده‌ها وجود ندارد.

حسینی‌تبار، درباره وضعیت آلودگی شپش در مدارس استان گفت: این مسئله موضوعی جهانی است و در همه استان‌های کشور وجود دارد، اما خوشبختانه با پیگیری‌های چند سال اخیر و آموزش‌هایی که در مدارس انجام شده، توانسته‌ایم تا حد زیادی آن را کنترل کنیم. با وجود این، هنوز در برخی مدارس، به‌ویژه در مناطقی که مراقب سلامت یا رابط بهداشت فعال ندارند، مواردی مشاهده می‌شود.

او با اشاره به کاهش چشمگیر آمار آلودگی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، میزان موارد شناسایی‌شده در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده است. این نتیجه همکاری خوب مدارس با مراکز بهداشت است؛ به‌گونه‌ای که در صورت شناسایی مورد آلوده، مرکز بهداشت به‌سرعت وارد عمل می‌شود و شامپو و مواد ضدعفونی‌کننده در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

حسینی‌تبار تاکید کرد:شپش بیماری خطرناک یا پیچیده‌ای نیست و با یک دوره کوتاه درمان به‌راحتی قابل کنترل است، به شرط آن‌که خانواده‌ها به‌محض مشاهده آلودگی در فرزندشان، به مراکز بهداشت مراجعه و درمان را کامل کنند. همچنین لازم است سایر اعضای خانواده نیز بررسی شوند تا از عود مجدد بیماری جلوگیری شود.

وی در توصیه‌ای به مدیران مدارس گفت: مراقبین سلامت و مدیران باید وضعیت دانش‌آموزانی را که در مهرماه غربالگری و شناسایی شده‌اند، دورباره پیگیری کنند و در صورت مشاهده موارد جدید، برای درمان و آموزش مجدد اقدام کنند. همچنین لازم است در جلسات انجمن اولیا و مربیان، موضوع شناسایی، پیشگیری و درمان شپش دوباره برای خانواده‌ها آموزش داده شود.

حسینی تبار افزود: اولیا باید نحوه شناسایی آلودگی را یاد بگیرند و هر هفته یا ماهانه، مو‌های فرزندانشان را بررسی کنند. مهم‌ترین راه انتقال شپش، استفاده از لباس، شال، کلاه یا برس مشترک است؛ بنابراین توصیه می‌شود دانش‌آموزان از استفاده مشترک از وسایل شخصی دوستانشان خودداری کنند.

رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش یزد درباره احتمال انتقال آلودگی در فضا‌های عمومی نیز گفت: دانش‌آموزان هنگام مراجعه به استخر یا سالن‌های ورزشی، باید وسایل خود را در کیسه جداگانه در کمد‌ها بگذارند، چون ممکن است کمد قبلاً آلوده شده باشد.

او تأکید کرد: شپش از محیط مدرسه منتقل نمی‌شود؛ بلکه معمولاً دانش‌آموزان در طول تابستان یا در محیط‌های خارج از مدرسه آلوده و در مدرسه شناسایی می‌شوند. مدارس محل تشخیص و درمان هستند، نه منشأ آلودگی.

حسینی تبار گفت: بر اساس نظر کارشناسان، آلودگی در بین دانش‌آموزان دختر بیشتر مشاهده می‌شود، زیرا مو‌های بلند تشخیص و درمان را دشوارتر می‌کند.

وی همچنین درباره تفاوت میان اقشار مختلف جامعه افزود: آلودگی شپش مختص قشر خاصی نیست و در همه طبقات اجتماعی ممکن است دیده شود؛ چه در خانواده‌های مرفه که از استخر و سفر‌های خارجی استفاده می‌کنند، چه در خانواده‌های کم‌برخوردار. تفاوت تنها در آگاهی و میزان نظارت و رعایت نکات بهداشتی است.

حسینی‌تبار در پایان با تاکید بر اهمیت همکاری جمعی گفت: برای حفظ سلامت دانش‌آموزان، لازم است خانواده‌ها، مدارس و مراکز بهداشت همکاری نزدیک داشته باشند و در صورت مشاهده موارد آلودگی، انکار یا پنهان‌کاری نکنند.

وی گفت: درمان، ساده و سریع است و با آموزش و آگاهی، می‌توان آرامش بهداشتی مدارس را تضمین کرد.