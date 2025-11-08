پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان، از فوت مردی ۵۷ ساله بر اثر استنشاق گاز چاه در یکی از روستاهای شهرستان ملایر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مالمیر افزود: روز گذشته مردی ۵۷ ساله در روستای منگاوی از توابع شهر جوکار هنگام لایروبی چاه آب باغ خود وارد چاه شد و به دلیل وجود گازهای سمی و خفهکننده در فضای بستهی چاه، دچار خفگی و فوت در محل شد.
وی افزود: پس از وقوع حادثه، اعضای خانواده که قصد کمک به وی را داشتند، بهدلیل غلظت بالای گاز و نبود اکسیژن کافی نتوانستند وارد چاه شوند. جسد متوفی با حضور نیروهای امدادی از چاه خارج و برای بررسیهای قانونی به پزشکی قانونی استان منتقل شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به خطر بالای گازهای موجود در چاهها توضیح داد:گاز چاه ترکیبی از گازهای خطرناک از جمله متان (CH₄)، هیدروژن سولفید (H₂S)، دیاکسیدکربن (CO₂)، و در برخی موارد آمونیاک (NH₃) و مونوکسیدکربن (CO) است.
این گازها معمولاً در نتیجه تجزیه مواد آلی و فاضلاب در محیطهای بسته ایجاد میشوند و میتوانند جای اکسیژن را گرفته یا باعث مسمومیت شدید شوند.
وی ادامه داد: استنشاق این گازها موجب سردرد، سرگیجه، تهوع، بیهوشی و مرگ سریع میشود و ورود به چاه بدون تهویه مناسب و تجهیزات تنفسی حرفهای بسیار خطرناک است.
دکتر مالمیر خاطرنشان کرد: قبل از ورود به چاه باید با استفاده از دستگاه گازسنج چندمنظوره میزان اکسیژن و غلظت گازهای سمی بررسی شود، و در صورت وجود گاز، چاه باید با فن یا دمنده قوی تهویه گردد تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.