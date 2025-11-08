

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش تیمی نمایندگان کشورمان موفق شدند به ترتیب با امتیاز‌های ۱۱-۷، ۱۱-۵، ۱۱-۷ سه بر صفر لبنان را شکست دهند.

ملی پوشان کشورمان در دومین مسابقه خود ساعت ۱۶ به مصاف بحرین خواهند رفت

در اولین مسابقه انفرادی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران، در بخش تیمی از سری رقابت‌های بازی‌های کشور‌های اسلامی ستایش ایلوخانی در مجموع دو بر یک و با امتیاز‌های ۷-۱۱/۱۱-۵/۶-۱۱ در مقابل حریف لبنانی خود شکست خورد.

ندا شهسواری رقابت بعدی را در بخش انفرادی در مقابل دیگر حریف لبنانی برگزار خواهد کرد.