آغاز عملیات بهسازی و ایمن سازی جاده عنبر به لالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ذوالفقاری، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان گفت: عملیات بهسازی و ایمن‌سازی جاده دسترسی چاه‌های نفت بخش عنبر به شهر لالی با اعتبار ۷۶۸ میلیارد ریال آغاز شد.

وی افزود: این پروژه که بهبود ارتباطات و ایمنی تردد در منطقه را هدف گرفته است، در مدت ۷ ماه توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اجرا می‌شود و به بهره برداری خواهد رسید.

وی آیین کلنگ‌زنی پروژه بهسازی و ایمن‌سازی، رضا جباری نماینده مردم حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، حجت الاسلام و المسلمین سادات ابراهیمی نماینده مردم حوزه انتخابیه شوشتر و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.