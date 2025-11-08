پخش زنده
شهردار میبد اعلام کرد: در ادامه روند ساماندهی خیابان موذن، ۶ قطعه زمین دیگر با اجرای ماده ۸ و همراهی دستگاه قضا و نیروی انتظامی آزادسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، «مجید بهارستانی» با اشاره به وقوع حوادث ترافیکی در خیابان موذن گفت: خیابان موذن یکی از قدیمیترین خیابانهای شهر و ورودی محلات بارجین، شهیدیه، شهرک امام علی (ع) و شهرک شهداست.
وی با بیان اینکه ساماندهی این خیابان از اولویتهای شورای اسلامی شهر و شهرداری در دوره ششم بوده است، افزود: بر همین اساس و طبق ماده ۸، عملیات آزادسازی ۶ قطعه زمین در این خیابان صورت گرفت.
بهارستانی ادامه داد: در چهار سال گذشته بیش از ۱۷ قطعه ملک در این محدوده آزادسازی شده و تاکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان املاک در خیابان موذن آزادسازی شده است.
شهردار میبد گفت: با تکمیل عملیات جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت، خیابان موذن که از مسیرهای پرتردد و حادثهخیز شهر است، ساماندهی خواهد شد.