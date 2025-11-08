همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان، خراسان‌جنوبی ایران»، شبکه آموزش با پخش مجموعه‌ای از مستند‌ها و برنامه‌های متنوع، جلوه‌هایی از دانش، فرهنگ، ایثار و زیبایی‌های طبیعی این استان را به تصویر می‌کشد.

روایت‌هایی از دانش، فرهنگ و طبیعت خراسان جنوبی روی آنتن شبکه آموزش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، بر اساس اعلام روابط‌عمومی شبکه آموزش، این برنامه‌ها از ۱۷ تا ۲۳ آبان در قالب ویژه‌برنامه‌های مستند و گفت‌و‌گو محور، در جدول پخش شبکه آموزش قرار گرفته‌اند.

در این هفته، مستند «بهشت معادن» در تاریخ ۱۷ آبان ساعت ۳:۳۰ بامداد پخش می‌شود.

برنامه «کلاس دانش» با عناوین «شور و شعور» و «برکت حضور» هر روز ساعت ۳:۳۰ بامداد روی آنتن می‌رود.

برنامه «کوچه‌باغ» نیز از ۱۹ تا ۲۳ آبان ساعت ۵:۳۰ صبح پخش خواهد شد.

مستند‌های «سپهر دانش» با محور گفت‌و‌گو با اساتید و نخبگان دانشگاه بیرجند و مستند «تالاب گچی» درباره زیست‌بوم طبیعی استان، در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ آبان ساعت ۷:۳۰ صبح پخش می‌شوند.

در بخش مشاهیر، مستند‌های ویژه‌ای با محور معرفی چهره‌های شاخص خراسان جنوبی از جمله «دلدادگی» (دکتر شکوهی، پدر علم تعلیم و تربیت) در ۲۰ آبان ساعت ۲۳، «هم‌نفس» در ۲۱ آبان ساعت ۲۳ و «علامه فرزان» در ۲۳ آبان ساعت ۱۸ پخش خواهد شد.

همچنین مستند‌های «مسجدنشان» درباره مسجد تاریخی ارسک بشرویه، «آن روزها» درباره شهید فردوسی‌پور ساعت ۴ بامداد، و «سفر رهبری به استان» در روز‌های ۱۷ تا ۱۹ آبان ساعت ۴ بامداد روی آنتن می‌روند.

در بخش میراث و فرهنگ بومی، مستند‌های «دو توک» درباره عروسک‌های ثبت جهانی شده و «سیاه‌چادر» با محور سبک زندگی عشایر استان به نمایش درمی‌آیند.

مستند‌های «فرصت» درباره ظرفیت‌های اقتصادی زعفران و عناب از ۱۹ تا ۲۱ آبان ساعت ۱۹ و نیز آثار «شرفه» درباره بادگیر‌های استان و روستای خور و «رو به آبادی» نیز در همین ایام از شبکه آموزش پخش خواهند شد.

در کنار این برنامه‌ها، میان‌برنامه‌هایی متنوع با محور معرفی آداب، رسوم و جاذبه‌های استان خراسان جنوبی نیز به روی آنتن می‌رود.

همچنین برنامه‌های تلویزیونی «همشاگردی سلام» در روز‌های پنجشنبه و جمعه به طور ویژه از استان خراسان جنوبی پخش می‌شود و برنامه‌های «پرسشگر» و «مثبت آموزش» نیز در این هفته به موضوعات مرتبط با آموزش و ظرفیت‌های علمی این استان می‌پردازند.

ویژه‌برنامه «ایران‌جان، خراسان‌جنوبی ایران» با هدف ترویج هویت ملی، معرفی چهره‌های الهام‌بخش، نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و طبیعی این خطه از ۱۷ تا ۲۳ آبان از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.