به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مریم پیرکاری در نشست رسانه‌ای نهمین جشنواره بین المللی فیلم شهر گفت: این جشنواره یک دوسالانه بوده که دوره قبلی آن تیر ۱۴۰۱ برگزار شد و دوره بعدی می‌بایست در سال ۱۴۰۳ برگزار می‌شد، اما به دلیل اتفاق‌های غیر قابل پیش‌بینی از جمله شهادت آیت الله رئیسی، اسماعیل هانیه، سید حسن نصرالله و انتخابات ریاست جمهوری، دوره جدید با یک سال تاخیر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تهران پس از جنگ دوازده روزه معنای متفاوتی در نسبت با مفهوم شهر و پایتخت ایران پیدا کرد، اظهار داشت: این جشنواره دارای بخش سینمای ایران و بین الملل با قالب‌های پویانمایی، مستند و فیلم کوتاه است. امسال یک بخش تازه به عنوان طرح و فیلمنامه به جشنواره اضافه شد و در این بخش،

۳۱۸ اثر به عنوان طرح و فیلمنامه به دبیرخانه رسید

پیرکاری ادامه داد: جشنواره از ۱۹ تا ۲۱ آبان در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود، در بخش سینمای ملی، فیلم‌های اکران شده و جدید خواهیم داشت؛ در بخش بین‌الملل، فیلم‌های کوتاه، مستند و پویانمایی نمایش داده می‌شود؛ نمایش فیلم‌های مرمت شده، نمایشگاه کتاب با موضوع شهری و پیوند شهر و سینما هم از دیگر بخش‌های جشنواره است.

دبیر نهمین جشنواره فیلم شهر با معرفی داوران بخش سینمای ایران توضیح داد: محسن برهانی، فرهاد توحیدی، روح‌الله سهرابی، سعید صدرایی، محمود کلاری، پریوش نظریه و محمدرضا ورزی داوران بخش سینمای ملی هستند. همچنین تلاش ما این است که در داوری از مدیران متبحر حوزه شهری نیز استفاده کنیم از این رو سعید صدراییان به جهت فعالیت در سازمان فرهنگی هنری شهرداری و تحصیلات رسانه‌ای خود در ترکیب داوری حضور دارند.

مریم پیرکاری با بیان اینکه فیلمنامه‌های منتخب دارای تسهیلاتی برای ساخت خواهند بود، تصریح کرد: یکی از رویکرد‌های اصلی جشنواره تزریق امید به جامعه از طریق آثار نمایشی است؛ رویکرد دیگر این است که اگر فیلمساز و مولف در حوزه سینما به آسیب‌های اجتماعی اشاره نکنند، متولیان از کجا باید متوجه نارسایی‌ها شوند؛ گاهی تمام تولیدات اجتماعی به سمت سیاه‌نمایی می‌رود و نیاز به رویارویی احساس می‌شود. اما اگر سینما تنها به رویا بپردازد نمی‌تواند ایجاد راه حل کرده و اثر گذار باشد.

وی ادامه داد: در بخش مستند و فیلم کوتاه شاهد آثار تلخ بودیم، اما به عقیده من دارای نوعی تلنگر هستند که باید در جشنواره فیلم شهر به آن پرداخته شود.

پیرکاری ادامه داد: در بخش بین‌الملل ۱۲ اثر از گرجستان، تاجیکستان، فرانسه، ترکیه، آذربایجان، عراق، روسیه و چین در جشنواره حضور دارند.

وی با اشاره به رایگان بودن جشنواره فیلم شهر گفت: قصد داشتیم در فرهنگسرا‌ها و میادین به صورت اکران سیار فیلم‌های بخش کوتاه، مستند و همچنین آثار پرفروش را اکران کنیم. اما برگزاری جشنواره در نیمه دوم سال باعث شد تا این اتفاق صورت نگیرد.

مدیرعامل موسسه تصویرشهر با ابراز امیدواری برای مشخص بودن یک تاریخ ثابت برای جشنواره گفت: در تقویم ۱۴ مهر روز تهران نامگذاری شده و دوست داشتیم شروع جشنواره مصادف با این روز باشد، اما به دلیل جشنواره فیلم کودک و‌نوجوان این اتفاق رخ نداد.

وی ادامه داد: سینما رازی، تماشا و باغ کتاب درگیر جشنواره هستند از طرفی مردم از طریق اپلیکشن شهرزاد در فرآیند داوری دخیل هستند.

وی در خصوص خط قرمز برای حضور آثار گفت: هیچ خط کشی سیاسی در این جشنواره لحاظ نشده و از طیف‌های مختلف شاهد اثر بودیم. ضمن اینکه تولیدی وجود نداشته که در نقد شهرداری باشد.

پیرکاری ادامه داد: جشنواره فیلم شهر را عده‌ای مرتبط با تهران می‌دانند. می‌توان روی این موضوع تامل داشت، اما در هر صورت این جشنواره دارای بخش بین‌الملل است و از هر منطقه‌ای می‌توانیم شاهد انتخاب اثر باشیم.

وی با بیان اینکه با هوش مصنوعی اثری ارسال نشده و تمرکز جشنواره بر ساخت تیزر با هوش مصنوعی بوده است گفت: موسسه تصویر شهر به عنوان متولی تولیدات شهری در شهرداری تهران ظرفیت محدودی برای تولید دارد. آثار سینمایی این جشنواره در خصوص زیست شهری، اخلاق شهروندی و مسئولیت پذیری هستند. اگر در فیلمی مباحث عشق، مسئولیت پذیری و.. داشتیم این موضوع میتوانند مرتبط با شهر بوده باشند و برای جشنواره انتخاب شده باشند.

همچنین در پایان این نشست از پوستر جشنواره رونمایی شد.



نهمین جشنواره بین المللی فیلم‌شهر از ۱۹ تا ۲۱ آبان در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.