تکواندوکاران نونهالان و خردسالان فارس در رقابت‌های منطقه ۴ کشور عناوین قهرمانی و نایب‌قهرمانی را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در بخش نونهالان، تیم تکواندو استان فارس مقتدرانه عنوان قهرمانی را برای سومین بار متوالی کسب کرد.

این رقابت‌ها در بخش پسران با حضور تیم‌های مختلف برگزار شد و در پایان تیم فارس با عملکرد درخشان بر سکوی نخست ایستاد.

از سوی کمیته فنی، مهدی پوراکبر به عنوان برترین مربی بخش نونهالان انتخاب شد.

کادر فنی تیم نونهالان فارس شامل مسعود کاظم‌پور (مدیر فنی استان)، مهدی پوراکبر (سرمربی)، رضا قربانی‌زاده (سرپرست و مربی)، رضا روشن‌عالم و ابراهیم روشن‌عالم (مربیان) بود. بازیکنان این تیم نیز موفق به کسب نتایج زیر شدند: محمدحسین توکل (سوم)، امیرعلی پورابراهیمی (اول)، علی‌اصغر برومند (سوم)، محمدجواد نظری (اول)، مهدی بهمنی (دوم)، محمدرضا زارع (اول)، غلامرضا فرهادی (اول)، نویان اکبری (اول)، امیرعلی ستوده (اول) و محمد کفاش (اول).

در بخش خردسالان هم تیم تکواندو فارس با درخشش ورزشکاران خود به مقام دوم این دوره از مسابقات دست یافت. کادر فنی این تیم شامل مسعود کاظم‌پور (مدیر فنی تیم‌های استان)، ایمان مهذبیه (سرپرست)، رحیم عبودی (سرمربی)، رضا تقوی‌فر و محمودی (مربیان) بود. نتایج بازیکنان تیم خردسالان فارس به شرح زیر است: محمد پارسا عبودی (طلا)، آریا زارع (طلا)، محمد کیان مهرابی‌جو (نقره)، مهدیار شعبانی (برنز)، محمد حسان زارعیان (برنز)، محمد موسوی‌نژاد (برنز)، آرمین کشاورز (برنز)، ارسلان کمالی (برنز) و سام صالحی (برنز)

این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران استان‌های بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و هرمزگان در سالن ورزشی تلاش شهرک پردیس شهر جم برگزار شد.

تیم بوشهر با کسب هفت نشان طلا، ۲ نقره و یک برنز مقام نخست را به خود اختصاص داد، تیم فارس با ۲ طلا، یک نقره و ۶ برنز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم خوزستان با پنج نقره و چهار برنز سوم شد.