حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در نخستین رزمایش پایش امنیت سایبری کشور که با هدف ارتقای آمادگی دستگاهها برگزار شد، ۴۰ دستگاه حیاتی مورد ارزیابی قرار گرفتند و بخشی از آلودگیهای سایبری موجود برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از برگزاری نخستین رزمایش پایش امنیت سایبری با هدف ارزیابی وضعیت امنیتی زیرساختهای حیاتی کشور و ارتقای آمادگی دستگاههای مختلف در برابر تهدیدات سایبری خبر داد.
حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: این رزمایش با هدف سنجش آمادگی دستگاهها و ارزیابی وضعیت امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی کشور برگزار شد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جزئیات این رزمایش افزود: این برنامه به مدت سه شبانهروز ادامه داشت و در جریان آن، ۴۰ دستگاه حیاتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین بخش قابلتوجهی از آلودگیهای سایبری موجود در سامانهها شناسایی و برطرف شد.
دلیریان تصریح کرد: این رزمایش با همکاری نهادهای مختلف و دستگاههای هماهنگکننده انجام شد و تمرکز اصلی آن بر شکار تهدیدات سایبری و ارزیابی توانمندی نهادها در مقابله با حملات سایبری بود.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: هدف از اجرای این رزمایش، کاهش ریسکهای امنیتی، تقویت هماهنگی میان دستگاههای حیاتی و افزایش سطح آمادگی ملی در برابر تهدیدات فضای مجازی بود که خوشبختانه با موفقیت برگزار شد.