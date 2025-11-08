به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از برگزاری نخستین رزمایش پایش امنیت سایبری با هدف ارزیابی وضعیت امنیتی زیرساخت‌های حیاتی کشور و ارتقای آمادگی دستگاه‌های مختلف در برابر تهدیدات سایبری خبر داد.

حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: این رزمایش با هدف سنجش آمادگی دستگاه‌ها و ارزیابی وضعیت امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی کشور برگزار شد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جزئیات این رزمایش افزود: این برنامه به مدت سه شبانه‌روز ادامه داشت و در جریان آن، ۴۰ دستگاه حیاتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین بخش قابل‌توجهی از آلودگی‌های سایبری موجود در سامانه‌ها شناسایی و برطرف شد.

دلیریان تصریح کرد: این رزمایش با همکاری نهادهای مختلف و دستگاه‌های هماهنگ‌کننده انجام شد و تمرکز اصلی آن بر شکار تهدیدات سایبری و ارزیابی توانمندی نهادها در مقابله با حملات سایبری بود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: هدف از اجرای این رزمایش، کاهش ریسک‌های امنیتی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های حیاتی و افزایش سطح آمادگی ملی در برابر تهدیدات فضای مجازی بود که خوشبختانه با موفقیت برگزار شد.