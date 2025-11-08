به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل بهزیستی استان گفت: برای توانمندسازی جامعه هدف، سازمان بهزیستی با پرداخت کمک‌هزینه ساخت مسکن به خانوار‌های تحت پوشش، گام مؤثری در بهبود وضعیت معیشت آنان برداشته است.

سید مهران کشاورز افزود: یکی از اهداف اصلی سازمان بهزیستی، توانمندسازی جامعه هدف است و موضوع مسکن نقشی تعیین‌کننده در تحقق این هدف دارد.

کشاورز اضافه کرد: به خانوار‌های تحت پوشش بهزیستی که در سامانه «ارمغان بهزیستی» ثبت‌نام کرده‌اند و دارای کمیسیون پزشکی و توانبخشی بدون مسکن یا دارای مسکن فرسوده و همچنین زمین قابل ساخت هستند، به‌صورت خودمالک کمک‌هزینه ساخت مسکن پرداخت می‌شود.

کشاورز با بیان اینکه سقف پرداخت کمک‌هزینه ساخت مسکن در سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان بود ادامه داد: در همین سال، ۸۷۵ خانوار از این طرح بهره‌مند شدند که مجموع پرداختی به آنان بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان از اختصاص ۴۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار در سال ۱۴۰۴ برای تسهیلات ودیعه مسکن به بهزیستی استان خبر داد و گفت: تاکنون ۷۵ خانوار تحت پوشش بهزیستی واجد شرایط به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و از این میزان، تاکنون ۱۲ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

کشاورز با اشاره به سقف پرداخت‌ها در سال جاری افزود: در مرکز استان سقف پرداختی ۲۱۰ میلیون تومان، در شهرستان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان و در روستا‌ها نیز ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است.

مدیرکل بهزیستی استان ضمن قدردانی از همکاری بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات به مددجویان این سازمان در استان، از مدیران این بانک‌ها درخواست کرد برای تسریع در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان همکاری بیشتری داشته باشند.

گفتنی است هم‌اکنون ۵۳ هزار نفر مددجو در کهگیلویه و بویراحمد تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.