کارشناس هواشناسی استان همدان از تداوم سرمای صبحگاهی تا دو درجه زیر صفر در برخی نقاط و وزش باد ملایم در ساعات میانی روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، زاهدی با اعلام اینکه آسمان استان در این هفته عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، از تداوم سرمای صبحگاهی تا دو درجه زیر صفر در برخی نقاط و وزش باد ملایم در ساعات میانی روز خبر داد.

وی گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان استان در طول هفته پیش‌رو عمدتاً صاف تا قسمتی ابری است و در ساعات اواسط روز، وزش باد به‌صورت معمول پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه سرمای صبحگاهی همچنان در نقاط مختلف استان پابرجاست، افزود: در برخی مناطق احتمال افت دما تا دو تا سه درجه زیر صفر وجود دارد و در خودِ همدان نیز دما می‌تواند یک تا دو درجه زیر صفر برسد.

کارشناس هواشناسی استان همدان بیان کرد: براساس گزارشات ثبت‌شده در ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته، دمای کمینه صفر و بیشینه ۲۰ درجه سانتی‌گراد بوده است. همچنین قهاوند با منفی ۲ درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه استان و نهاوند با ثبت ۲۲ درجه گرم‌ترین ایستگاه در شبانه‌روز گذشته گزارش شده است.

وی وضعیت دمایی استان را همراه با نوسانات جزئی طی روز‌های آینده توصیف کرد و افزود: به‌طور کلی هفته‌ای با هوای نسبتاً آرام پیش‌رو داریم، هرچند در اواسط روز وزش باد خفیف پیش‌بینی می‌شود.