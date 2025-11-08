به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت گرامیداشت یاد سید رمضان میرصادقی قهرمان فقید دومیدانی پیشکسوتان آسیا، سومین دوره مسابقه سراسری دو خیابانی با حضور بیش از ۱۰۰ دونده از سراسر کشور در روستای کوهپایه‌ای سنگده بخش دودانگه ساری برگزار شد.

این دوره از مسابقات در ۶ رده سنی و به مسافت ۵ هزار متر برگزار شد که نفرات اول تا سوم هر رده با دریافت لوح قهرمانی، تندیس، مدال و اهدا جوایزی مورد تجلیل قرار گرفتند.