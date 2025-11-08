پخش زنده
امروز: -
توماس، رئیس فدراسیون جهانی قایقرانی با حضور در محل اقامت دکتر دنیامالی، با وزیر ورزش و جوانان ایران دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای این دیدار رئیس جهانی قایقرانی هدف از سفر به ریاض را پیگیری اضافه شدن این رشته ورزشی به بازیهای همبستگی اسلامی اعلام کرد و ضمن ابراز خوشحالی از دیدار با دکتر دنیامالی به عنوان «دوستی قدیمی» بیان داشت: در حال تلاش هستیم با برنامهریزی منسجم، قایقرانی را در قارههای مختلف توسعه دهیم تا قدرت در این رشته بین قارههای مختلف تقسیم شود و تنها به قاره اروپا اختصاص نداشته باشد.
وی با اشاره به سابقه دکتر دنیامالی در هیات رئیسه فدراسیون جهانی اظهار کرد: برای توسعه قایقرانی در آسیا و به ویژه ایران روی کمک شما حساب ویژهای باز کردهایم، چون اکنون فردی وزیر ورزش ایران است که به دلیل سابقهاش در این رشته میتواند سفیر بسیار خوبی برای توسعه این رشته در راستای برنامههای ما در فدراسیون جهانی باشد.
توماس به افتتاح دفاتر منطقهای رشته قایقرانی در شهرهای مختلف جهان اشاره داشت و گفت: یکی از برنامههای اصلی ما توسعه قایقرانی در آسیاست و به اعتقاد ما این رشته باید بیشتر از قبل در این قاره فعال شود.
دکتر دنیامالی نیز با ابراز رضایت از برنامههای فدراسیون جهانی قایقرانی برای توسعه این رشته اظهار کرد: تاسیس دفاتر منطقهای و قارهای از برنامههایی بود که در زمان حضورم در هیات رییسه فدراسیون جهانی برنامهریزی شد و اکنون شما این کار را اجرا کردهای که خبر خوبی برای قایقرانی است و میتواند به توسعه بیش از پیش این رشته کمک کند.
وی به جدا شدن رشتههای قایقرانی، روئینگ و بادبانی در ایران اشاره کرد و گفت: با وجود این جداسازی، بودجه فدراسیون قایقرانی ایران کاهش پیدا نکرد چرا که اعتقاد ما این است که دنیای قایقرانی، دنیای وسیعی است و ما به کار بیشتر و با کیفیتتر در این رشته در ایران نیاز داریم.
وزیر ورزش و جوانان ایران در پایان با اشاره به ظرفیت ورزش در نزدیکی کشورها و ملتها گفت: ورزش امید به زندگی را در میان مردم افزایش میدهد. معتقدم روزی ورزش به صورت کلی دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد و روزی خواهد آمد که سیاستمداران از ورزش پیروی میکنند تا با گفتوگو مشکلشان را حل کنند و وارد هیچ جنگی نشوند.