۹۸۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی بوشهر توقیف شد
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف ۲ فروند شناور باری و کشف بیش از ۹۸۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار عبدالله خسروی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در امر مقابله و مبارزه با کالای قاچاق و سرمایهگذاری در تولید، اظهار کرد: در همین راستا مرزبانان استان موفق شدند با تجدید اقدام کنترلی و رصد و اشراف اطلاعاتی دو فروند شناور تجاری حامل کالا قاچاق را در آبهای استان بوشهر شناسایی و متوقف کنند.
وی افزود: در بازدید مرزبانان از این شناورها، ۱۳۰ هزار متر پارچه، ۵۴ هزار کیلوگرم برنج، ۲۱ هزار کیلوگرم گردو، ۲۹ هزار کیلوگرم بادام زمینی، ۵۷۰ قطعه لوازم یدکی خودرو و ۲۵۰ دستگاه لوازم خانگی کشف شد.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن اشاره به دستگیری سه نفر متهم در این رابطه، اضافه کرد: کارشناسان مرزبانی ارزش کالاهای کشف شده را ۹۸۳ میلیارد ریال برآورد کردند.
وی از دستگیری چندین متهم خبر داد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
سردار خسروی در پایان یادآور شد: قاچاق کالا پدیدهای است که از جهات مختلف زندگی سالم اقتصادی و فرهنگی جهان را تهدید میکند و مرزبانان بوشهری با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان در حوزه دریایی مقابله میکنند.