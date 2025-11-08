به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی صمیمیان گفت : بر اساس ارزیابی هایی که پس از برگزاری مانور انجام شد ؛ بعضی از دستگاه هایی که دارای ماشین آلات و ابزار لجحستیکی بودند در این مانور حضور موثری نداشتند.

وی همچنین از نبود مشارکت بخش خصوصی در بخش های مختلف امدادی و خدمات رسانی مانور و حضور نداشتن سمن ها و نهادها و تشکل های مردمی دارای مجوز در برگزاری مانور و استفاده نشدن از ظرفیت خدماتی ئو امدادی آنها به عنوان نقاط ضعف برگزاری این مانور یاد کرد.

فرماندار سمنان همچنین گفت : در این مانور از بخش امداد هوایی بخاطر تعلل در پیگیری حضور این نوع امداد رسانی در مانور استفاده نشد که این موضوع جای پیگیری دارد.

رزمایش آمادگی مقابله با مخاطره زلزله با حضور ۴۰ دستگاه اجرایی در قالب با حضور بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی و با استفاده از بیش از ۴۰۰ دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین ، پنجشنبه پانزدهم آبان ماه در پارک کوهستان شهریک روزیه سمنان برگزار شد.

بخش های امداد ، نجات ، امنیت ، انشعابات زیر ساختی آب ، برق ، گاز ، سوخت و ارتباطات ، امدادرسانی روانی ، رسانه و اطلاع رسانی از بخش هایی بود که عملکرد آنها در زمان وقوع زمین لرزه ۶.۳ ریشتری سنجیده شد.

سمنان استان معین تهران برای خدمت رسانی در شرایط بحرانی است و بر همین پایه برگزاری رزمایش زلزله و بررسی آمادگی و رفع نقاط ضعف برای اقدام در شرایط واقعی اهمیت زیادی دارد.