فیلم سینمایی «مقاومت» و مستندهای «خادمالرضا (ع)» و «ال اکو»، از شبکههای نمایش، دو و مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش در ۱۷ آبان، همزمان با سالروز تولد هادی اسلامی، بازیگر تأثیرگذار سینمای ایران، فیلم «مقاومت» را به کارگردانی احمد نیکآذر، پخش میکند.
فیلم «مقاومت» محصول ۱۳۶۵، ساعت ۱۹ پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: نخستین روزهای حملهی عراق به ایران، آبادان در محاصرهی دشمن قرار گرفته و گروهی برای یاری دادن دیگر نیروهای جنگی و شکست حصر آبادان، عازم خوزستان میشوند. از آنجا که رفتن به آبادان از راه زمینی امکان ندارد آنها ناچار راه دریا را در پیش میگیرند. سوار بر لنج مقداری از راه را طی میکنند که گرفتار طوفان میشوند و گروهی از آنها راه را گم میکنند و...
هادی اسلامی، ایرج طهماسب، احمد عباسقلی، محمد امین، محسن شایانفر، محمود جعفری و حسین ایری در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
مستند «خادمالرضا (ع)»، روایت از ارادت و پیوند عمیق استاد محمود فرشچیان با آستان قدس رضوی، یکشنبه ۱۸ آبان، ساعت ۲۳، از شبکه دو پخش و دوشنبه ۱۹ آبان، ساعت ۱۵:۳۰، بازپخش می شود.
مستند «خادمالرضا (ع)»، نگاهی عمیق و شاعرانه به زندگی و جهان معنوی استاد فرشچیان دارد، هنرمندی که عشق خود به امام رضا (ع) را در قاب نقاشی و طراحی، جاودانه کرده است.
در این مستند، آفرینشهای ماندگاری، چون تابلوی «ضامن آهو» و طراحی ضریح مطهر امام رضا (ع)، جلوههایی از پیوند ایمان و خلاقیت را به تصویر میکشد. گفتوگو با استاد فرشچیان و جمعی از هنرمندان و مسئولان فرهنگی، لایههای تازهای از ارتباط قلبی ایشان با ساحت رضوی را آشکار میسازد.
این اثر که به تهیهکنندگی هادی سمیعی و نویسندگی و کارگردانی رضا دهقان در مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی تولید شده است، روایتی است از ایمان، زیبایی و اخلاص؛ جایی که رنگ و نور، زبان عشق میشوند و هنر، در خدمت حرم قرار میگیرد.
مستند «ال اکو»، امشب ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹، تکرار می شود.
روستای دورافتاده «اِل اِکو» جایی است که کودکان در کنار مراقبت از گوسفندان و سالخوردگان، با سرما و خشکسالی روبهرو میشوند. این مستند روایتگر تجربهی آنان از مرگ، بیماری و عشق در مسیر بزرگ شدن است.