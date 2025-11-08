رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ۲ کارگر قبل از رسیدن به بیمارستان علایم حیاتی نداشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، جمشید محمدی با اشاره به اینکه گزارشی از برق‌گرفتگی ۲ نفر در کارخانه‌ای در رشت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گیلان اعلام شد گفت: تیم‌های عملیاتی اورژانس فوری به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: ۲ کارگر مردِ ۳۵ و ۴۰ ساله ، در زمان رسیدن نیرو‌های اورژانس علائم حیاتی نداشتند.

رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه اقدامات احیای قلبی ریوی (CPR) در محل آغاز و مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند گفت: تلاش‌ها برای نجات این دوکارگر بی جواب ماند و جان خود را از دست دادند.