نخستین قطار باری روسیه از مسیر ریلی ترکمنستان و از طریق مرز اینچهبرون وارد کشور شد و در بندر خشک آپرین ـ واقع در بیست کیلومتری تهران ـ مورد استقبال مسئولان راهآهن جمهوری اسلامی ایران و مدیران این بندر قرار گرفت.
بهگزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین قطار باری روسیه با عبور از مسیر ریلی ترکمنستان و مرز اینچهبرون، امروز وارد ایران شد و پس از طی مسیر شمال تا مرکز کشور، در بندر خشک آپرین پهلو گرفت.
این قطار حامل محمولهای از خمیر کاغذ است که پس از تخلیه در این بندر، برای توزیع به مقاصد مختلف در سراسر کشور ارسال خواهد شد. ورود این قطار نشانهای روشن از گسترش همکاریهای حملونقلی و ترانزیتی ایران و روسیه و تقویت کریدورهای منطقهای ریلی میان دو کشور است.
بندر خشک آپرین که از خردادماه امسال به بهرهبرداری رسیده است، اکنون سیویکمین قطار ورودی خود را دریافت کرده و نقش روزافزونی در شبکه توزیع کالا و ترانزیت کشور ایفا میکند. توسعه زیرساختهای حملونقل در این بندر، زمینه را برای افزایش ظرفیت ترانزیت بینالمللی و تسهیل تجارت ریلی میان کشورهای منطقه فراهم کرده است.
مسئولان راهآهن جمهوری اسلامی ایران در مراسم استقبال از این قطار، بر اهمیت بندر خشک آپرین در اتصال شبکههای حملونقلی شمال–جنوب و همچنین تقویت “پیوند آهنین ایران و روسیه” تأکید کردند.