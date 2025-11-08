به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این برنامه که شامل نوآموزان متولد از اول مهر ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ می‌شود، در مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی – تربیتی سراسر استان اجرا می‌شود و هدف آن شناسایی به موقع توانایی‌ها و نارسایی‌های جسمی و تحصیلی نوآموزان اعلام شده و لازمه ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده اخذ گواهی سنجش سلامت است.

والدین می‌توانند نوبت سنجش نوآموزان خود را از طریق سامانه سیرت در درگاه ملی خدمات دولت به نشانی https://sirat۲.medu.ir￼ رزرو کنند.

مهلت نوبت‌گیری تا پایان دی ماه ۱۴۰۴ اعلام شده و مسئولیت ثبت نکردن نوبت به موقع بر عهده والدین است و حضور والدین در تاریخ تعیین‌شده با مدارک لازم شامل اصل شناسنامه نوآموز و والدین، کارت واکسیناسیون و پرینت نوبت ضروری است.

بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش، خدمات ارائه‌شده در این مراکز شامل ارزیابی سلامت و سیستم حرکتی، سنجش آمادگی تحصیلی و هوش تخصصی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، توانبخشی دانش‌آموزان با مشکلات ویژه یادگیری، ارائه خدمات مشاوره‌ای به والدین و دانش‌آموزان و آموزش معلمان است.