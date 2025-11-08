به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: در آیین سراسری اهدای مدال سیمرغ کوه‌های ایران که در زنجان برگزار شد چهار کوهنورد توانمند استان اردبیل موفق به دریافت این نشان ارزشمند شدند.

عوض نخست افزود: بهزاد فیاضی و علی رستمی از اردبیل و علی کریمی از پارس آباد و علی بزرگ نیا از مشگین شهر دریافت کنندگان نشان سیمرغ از استان اردبیل هستند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل در ادامه گفت: این افتخار ملی پس از صعود موفق به ۳۱ قله شاخص کشور و طی یک دوره فعالیت مستمر استاندارد‌های فنی کوهنوردی به این کوهنوردان اعطا می‌شود.